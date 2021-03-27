فيرستابن يتصدر التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 البحريني

وضع ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، علامة مميزة قبل خوض التجربة الرسمية لسباق الجائزة الكبرى البحريني، المقرر إقامته غدا الأحد في افتتاح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، من خلال تصدره التجربة الحرة الثالثة بفارق 7ر0 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار البحرين الدولي البالغ طوله 5412 مترا مسجلا دقيقة واحدة و577ر30 ثانية.

وظهر فريق ريد بول كأقوى فريق منذ اختبارات ما قبل الموسم، التي أقيمت أيضا في صخير في البحرين ، وتصدر فيرستابن التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمس الجمعة.

وحتى الآن كافح فريق مرسيدس، ومع ذلك حل لويس هاميلتون بطل العالم في المركز الثاني بفارق 737ر0 ثانية عن فيرستابن.

ويعد فيرستابن المرشح الأبرز لانتزاع مركز الانطلاق الأول في التجربة الرسمية التي تقام في وقت لاحق من اليوم، في أول سباقات الجائزة الكبرى للموسم الحالي الذي ينتظر أن يقام خلاله 22 سباقا.

وجاء بيير جاسلي، سائق ألفا تاوري، في المركز الثالث في التجربة الأخيرة، لكن بفارق أكثر من ثانية عن فيرستابن، ثم جاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس وسيرجيو بيريز، سائق ريد بول، في المركزين الرابع والخامس.

وجاء كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز السادس، بينما جاء سيبستيان فيتيل، ساق أستون مارتن، في المركز الرابع عشر، وجاء فرناندو ألونسو في المركز الخامس عشر.

وحل سائق فريق هاس مايك شوماخر، نجل الأسطورة الألمانية لفورمولا-1 مايكل، في المركز الثامن عشر.