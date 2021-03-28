الجزائر: أكثر من 24 مليونا يصوتون في تشريعيات يونيو المقبل

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم السبت، إن العدد الاجمالي للناخبين بعد المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية بلغ 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا، فيما بلغ عدد المرشحين المحتملين في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل 10 آلاف و702 مرشح في 58 ولاية.

وأضاف شرفي - في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة اليوم السبت، أن عدد الناخبين الإجمالي يشمل الناخبين المقيدين بالجاليات الجزائرية بالخارج والبالغ عددهم 902 ألف و365 ناخبا.

وأوضح أن مواعيد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحددها المرسوم الرئاسي الخاص بالدعوة للانتخابات، معتبرا أنها فترة كافية خاصة أنه تم مراجعة القوائم الانتخابية 3 مرات في غضون 5 أشهر.

وأشار إلى أن عدد ملفات الترشح التي تم سحبها حتى اليوم السبت بلغت 3270 ملفا، منها 1420 ملفا من 55 حزبا و1863 ملفا من قوائم المستقلين، موضحا أنه تم تقديم تسهيلات للأحزاب الراغبة في الترشح في اطار المادة 316 من قانون الانتخابات، والتي تشترط جمع 25 ألف توقيع من 23 ولاية من خلال تمكين هذه الاحزاب من استلام الاستمارات وجمع التوقيعات من مقر السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى الى فروعها بالولايات.