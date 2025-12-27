رئيس غرفة الأطباء بألمانيا يطالب بشكل ملح بحظر الألعاب النارية الخاصة

قبيل حلول العام الجديد، طالب رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، كلاوس راينهارت، بشكل ملحّ بحظر الألعاب النارية الخاصة.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية "دويتشلاند" المعروفة اختصارا بـ"آر إن دي"، قال راينهارت:" لا أحد يعارض الألعاب النارية المنظمة في الساحات المركزية، لكن يجب حظر المفرقعات العشوائية".

وأضاف راينهارت: "على وزراء الداخلية في الحكومة الاتحادية والولايات أن يتحركوا أخيرًا وأن يحموا السكان من مخاطر المفرقعات".

وأكد أن ذلك "لا علاقة له بثقافة الحظر"، بل إنه يعكس "وعي مجتمع ناضج يتخلى عن أمر خطير".

في المقابل، أعرب وزير النقل الألماني باتريك شنايدر، عن معارضته لفرض حظر على المفرقعات.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إنه ليس من الضروري حظر كل شيء دائمًا، وأضاف:" لدينا تقليد في الاحتفال بليلة رأس السنة بهذه الطريقة".

ولفت إلى أنه شخصيًا ليس من محبي إطلاق المفرقعات.

وحذّر راينهارت، من أن التفجير غير المنظم يؤدي مرارًا إلى إصابات خطيرة.

وقال إن عددا كبيرا من الأشخاص يُصَابون في كل عام بسبب انفجار الألعاب النارية، وأن الأطفال والمراهقين غالبا ما يعانون من صدمات سمعية، فضلا عن وقوع إصابات في العين وحروق بسبب انفجار هذه الألعاب.

وأردف: "هذا يؤدي إلى امتلاء أقسام الطوارئ في المستشفيات ويكلّف التأمين الصحي القانوني ملايين اليوروهات".

وتابع راينهارت، أن السنوات الماضية شهدت مرارًا استخدام المفرقعات كأسلحة ضد الشرطة وقوات الإطفاء وفرق الإسعاف.

وذكر راينهارت، أن كثيرًا من الناس يشعرون بالخوف من هذه التفجيرات، فضلًا عن أنها تضر بالمناخ وتخلّف كميات هائلة من النفايات.

وفي ما يتعلق بالعدد الكبير من اللاجئين الفارين من الحروب في ألمانيا، ولا سيما من أوكرانيا أو سوريا، وصف راينهارت الترحيب بالعام الجديد بالصواريخ النارية بأنه "أمر غير لائق تمامًا".

وقال: "كثيرون منهم اضطروا في أوطانهم إلى عيش تجارب القنابل والقذائف، وغالبًا ما تثير ضوضاء ليلة رأس السنة لديهم مخاوف تصل إلى حد الرعب من الموت".