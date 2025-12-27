أحمد زكي عابدين: إعادة إعمار غزة مهمة مقدسة

قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية السابق ورئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، إن معرفته بالمهندس طارق النبراوي حديثة، وتحديدا من خلال لجنة إعمار غزة، مؤكدا أن انطباعه عنه موضوعي وغير مجروح، إذ لمسه منذ اللقاء الأول رجلا عاقلا ومحترفا يتمتع بالذكاء والفطنة.

وأضاف خلال احتفالية نقابة المهندسين بمناسبة اختيار نقيب المهندسين طارق النبراوي رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، أن النبراوي قادر على الإدارة والقيادة في موقعه الجديد، لما يمتلكه من قدرات وخبرات.

وأكد أن ملف إعمار غزة سيستمر العمل عليه سويا، واصفا إياه بالمهمة المقدسة التي لن تتخلى عنها مصر تحت أي ظروف، مشددا على أنه بدون الدور المصري لن يتم إعمار غزة بالشكل السليم.