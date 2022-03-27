أجاب الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة أسعار السلع مرة أخرى في رمضان، لافتًا إلى وجود أكثر من مبادرة من وزارة التموين والداخلية والقوات المسلحة والزراعة، تقدم السلع الأساسية بأسعار أقل من القطاع الخاص خلال شهر رمضان.

وقال خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن هناك أكثر من 200 شادر على مستوى الجمهورية، و8 آلاف منفذ، تقدم السلع الأساسية بأسعار أقل من القطاع الخاص، بنسب تتراوح من 20% إلى 30%.

وأكد أن الشركاء في الاتحاد العام للغرف التجارية اتفقوا على توفير وإتاحة كل السلع الأساسية والرمضانية بأسعار أقل من مثيلاتها، خلال الشهر المبارك، قائلًا إن الأسعار في المعارض مماثلة للموجودة ما قبل التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر مساعد أول وزير التموين، أن حجم استهلاك المواطنين في رمضان يزداد بنسبة قد تصل إلى 50% عن الشهور الطبيعية، موضحًا أن متوسط الاستهلاك الشهري للمواطنين في الطعام 50 مليار جنيه شهريًا، ويتراوح في رمضان ما بين 75 مليار إلى 80 مليار جنيه شهريًا.

وأرجع زيادة حجم الاستهلاك إلى أن المصريين أهل كرم ينوعون من حجم المعروض لديهم على طاولة رمضان، مشيرًا إلى أن الدولة لديها من قوة وأذرع وسلاسل إمداد، ما يزيد من حجم المعروض والإتاحة في السوق المصري على مستوى 27 محافظة.

واستشهد «عشماوي» بافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي لـ«أهلًا رمضان» منذ يومين، وتبكير موعد الافتتاح لمساعدة الأسر على توفير حاجاتهم من السلع الأساسية والرئيسية.

وعن اختلاف أسعار السلع في بعض المناطق، عقب: «هناك منافذ حكومية تصل إلى 40 ألف منفذ وبدال تمويني إضافة إلى فروع الشركة القابضة وجمعيتي، بعض المستهلكين يتوجهون للقطاع الخاص والاثنان متاحان، لكن سعر الأرز يتراوح ما بين 10 إلى 11 جنيهًا في المنافذ الحكومية، وفي القطاع الخاص 14 جنيهًا».