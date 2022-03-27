مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالأسلحة الآلية بسوهاج

شهد مركز شرطة دار السلام بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية، منذ قليل، بين عائلتين حيث لقيت سيدة وعامل مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، بسبب خلافات الجوار.

وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ ونجحت في السيطرة على الوضع وسيارات الإسعاف التي نقلت نقل الجثتين إلى مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد شرباش، مدير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بدار السلام جنوب شرقي المحافظة ووجود قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية النغاميش دائرة مركز دار السلام، بسبب خلافات الجوار مما نتج عنه مقتل "جمال ع" 52 سنة و"فايزة. م. ص"، 30 سنة، وإصابة كل من "ربيع. ع"، 35 سنة، و"عبد الوكيل. م.م" 17 سنة و"محمد. ع. ع"، 26 سنة و"علي. ع" 54 سنة و"نصره. خ" 30 سنة، و"أحمد. ع" 30 سنة و"نفيسة. ا. ص"، 34 سنة بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزي للفصل بين الطرفين والسيطرة على الوضع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.