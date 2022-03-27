سفير واشنطن لدى الناتو: لا يمكن السماح لبوتين بمواصلة الحرب على أوكرانيا

قال السفير الأمريكي لدى الناتو، إن «واشنطن ليست لديها خطة لتغيير النظام الحاكم في روسيا»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمواصلة الحرب على أوكرانيا»، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن غياب خطط لدى واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا، بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس إنه «لا يجوز» أن يبقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الحكم.

وقال بلينكن، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأحد، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارته إلى إسرائيل، في معرض توضيحه لكلام بايدن المذكور: «ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو أي مكان آخر، ويعود هذا القرار إلى الشعب الروسي».

في الوقت نفسه، أكد الوزير أن الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن تقضي بدعم أوكرانيا وتعزيزها وإمدادها بالمعدات العسكرية اللازمة كي تدافع عن نفسها أمام «الغزو الروسي»، بالإضافة إلى توطيد قوة حلف الناتو.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أضاف الوزير الأمريكي: «سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونواصل إمداد الأوكرانيين بالسلاح».

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ترغب في ألا تكون إسرائيل «الباب الخلفي لروسيا» كي تلتف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس السبت، القوات الروسية من «التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي»، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه «فشل استراتيجي» لروسيا، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو حيث التقى مسؤولين ولاجئين أوكرانيين.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من «معركة عظيمة من أجل الحرية»، ودعا العالم إلى الاستعداد «لمعركة طويلة»، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي «بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».