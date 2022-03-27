وسائل إعلام: القوات الأوكرانية تطرد الجنود الروس من مدينة تروستيانيتس

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تمكنت القوات الأوكرانية من طرد القوات الروسية من مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، وفقا للعديد من وسائل الإعلام الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن معلومات قدمها اللواء 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية المنسحبة تركت أسلحة وذخائر ومعدات أخرى في انسحابها المتسرع اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الأوكراني بوقوع قتال في المدينة. لكن لم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وتتعرض منطقة سومي لهجوم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من أربعة أسابيع وشهدت بعضا من أعنف المعارك في البلاد.