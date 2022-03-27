مخرج «فليحيا أبو الفصاد»: العرض الأول للفيلم بالقاهرة غدا ويستعد للمشاركة في مهرجان «هوليوود»

يشهد مركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم، غدا الإثنين، العرض الخاص للفيلم الروائي القصير "فليحيا أبو الفصاد" للمخرج حازم مصطفى، بتنظيم من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.

وقال حازم مصطفى مخرج الفيلم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الفيلم سيشهد عرضه الأول في القاهرة غدا، ويعقبه ندوة نقاشية مع الجمهور يديرها الناقد أحمد النبوي، لافتا إلى أنه يترقب مشاركة فيلمه عالميا في مهرجان "هوليوود" للفيلم العربي، في دورته الأولى التي تقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال الفترة من 31 مارس إلى 25 إبريل المقبل.

وأوضح مصطفى أن فيلم "فليحيا أبو الفصاد" يشارك ضمن 20 دولة عربية مشاركة، متمنيا أن يستكمل مسيرته ويحظى بالمشاركة في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، والفيلم يناقش مشكلة أكثر شيوعا في مجتمعاتنا العربية وهي الجفاف العاطفي، وعدم التفاهم الذي يوجد بين جيلين مختلفين.

ويتم طرح المشكلة من خلال أحداث الفيلم التي تدور حول طفل يعيش مع جدته ويخطط للاحتفال بعيد ميلاده رغم اعتراض جدته، مما يخلق صراعا بين الطرفين، الفيلم سيناريو وحوار وإخراج حازم مصطفى، بطولة الفنانة القديرة منى أبو سديرة والطفل يوسف حسام، مدير التصوير نادر جلال، موسيقى تصويرية حسن زكى، إنتاج المركز القومى للسينما.