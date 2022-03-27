70 طنا من المساعدات الإنسانية بالطائرات للمدنيين في أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم نقل أكثر من 70 طنا من المساعدات الإنسانية لتوزيعها على السكان المدنيين في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، أنه تم نقل هذه المساعدات بواسطة 3 طائرات نقل عسكرية من طراز "إيل-76".

ووصلت هذه المساعدات إلى مدينة جوميل في جمهورية بيلاروس قادمة من مدينة سورغوت الروسية، وبعد ذلك سيتم نقل هذه المساعدات بالشاحنات إلى المراكز السكنية الأوكرانية.

وتم جمع هذه المساعدات الإنسانية من قبل سكان منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم، وذلك في 40 نقطة لجمع المساعدات الإنسانية.

وشارك في فعالية تنظيم جمع وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان أوكرانيا، المواطنون العاديون ورجال الأعمال والموظفون في مؤسسات الدولة.

وسيتم توزيع هذه المساعدات التي وصلت على شكل قوافل من الشاحنات ونقلها قريبا إلى مدن وقرى في مقاطعتي كييف وتشرنيغيف.