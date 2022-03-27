الرئيس الأمريكي يشدد على استمرار دعم واشنطن لشعب بيلاروسيا

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على استمرار دعم الولايات المتحدة لشعب بيلاروسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض به، بما في ذلك حرية التعبير وحقه في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال حديث بايدن مع زعيمة المعارضة الديمقراطية من بيلاروسيا سفياتلانا تسيخانوسكايا.

وشكر بايدن -بحسب البيان- تسيخانوسكايا على حضورها خطابه من القصر الرئاسي في العاصمة البولندية الليلة الماضية والذي أكد خلاله أن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".