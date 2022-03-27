التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بالوفد الليبي الممثل للغرفة التجارية الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، والغرف التجارية لمدينتي بنغازي ودرنة.



ورحب نقيب المهندسين خلال اللقاء بالوفد الليبي، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم كامل العون للأشقاء الليبيين.



وأضاف: "مستعدون لتقديم أفضل الخبرات الهندسية وكافة أوجه التعاون للجانب الليبي، مشيرًا إلى أنه دائم التواصل مع زملائه بنقابة المهندسين في ليبيا".



وتابع:"لدينا كافة الخبرات الهندسية المتميزة من استشاريين وشركات هندسية متخصصة قادرة على المشاركة الإيجابية الكبيرة في إعادة إعمار بنغازي ودرنة".



وأكد نقيب المهندسين، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مدى التاريخ، قائلا: "مصر لها امتداد إفريقي، ونقابة المهندسين إحدى أذرع الدولة المصرية، والنقابة مستعدة لتنظيم دورات تدريبية لمهندسي ليبيا".



وأضاف: "لدينا أكثر من معمل متخصص للتدريب، على رأسها شنايدر وسيمنز، والتي عقدت من قبل دورات تدريبية ناجحة لمهندسي عدة دول إفريقية".



من جهته، كشف الوفد الليبي خلال اللقاء عن تنظيم أول معرض لشركات التشييد والبناء المصرية في ليبيا خلال مايو القادم.



وقدم الوفد الليبي تهانيه للمهندس طارق النبراوي، بمناسبة توليه قيادة نقابة المهندسين للمرة الثانية، متمنيًا له دوام التوفيق.