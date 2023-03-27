وزير الري: تأهيل 4466 كيلومترا من الترع لخدمة المنتفعين بقرى حياة كريمة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الرى يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وموقف تدبير أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وصرح سويلم، بأن الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لخدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وذلك فى إطار رؤية شاملة للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

وأوضح أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومترا بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٠٣٥ كيلومترا، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٤٣١ كيلومترا، كما يجرى تنفيذ ٤ عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما دبرت الوزارة ١٣٤ قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة ١٤٩ مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بـ٥٢ قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية ١٦ قطعة، مراكز الشباب (١٤ قطعة)، المراكز الطبية (١٠ قطع)، الأسواق الحضرية (٩ قطع)، المدارس (٧ قطع)، وحدات الإسعاف (٥ قطع)، الوحدات البيطرية (٤ قطع)، ملاعب (٤ قطع).