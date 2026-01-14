وزارة الزراعة الإندونيسية تسعى لتخصيص 391 مليون دولار لإعادة إحياء مزارع سومطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر بيان اليوم الأربعاء أن وزارة الزراعة الإندونيسة خصصت 49ر1 تريليون روبيه (3ر88 مليون دولار) وتقترح تخصيص 1ر5 تريليون روبيه (4ر302 مليون دولار) لتسريع تعافي المزارع بعدما ضربت فيضانات مميتة ثلاث مقاطعات شمالي سومطرة الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف الأموال التي خصصتها الوزارة بالفعل لمساعدة المزارعين على إعادة تأهيل حقول الأرز والمزروعات، فضلا عن إعادة أنظمة الري المتضررة.

ومن المقرر أن توفر الحكومة البذور والأسمدة وعلف الحيوانات وأدوات الزراعة.

وتضررت نحو 107 آلاف و324 هكتارا من حقول الأرز والذرة، وفقًا لبيانات الوزارة حتى أمس الثلاثاء.

كما نفقت حوالي 26100 رأس من الأبقار والجاموس.