ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قطار في تايلاند إلى 32 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حادث خروج قطار عن سكته وانقلابه في تايلاند، اليوم الأربعاء، إلى 32 قتيلاً، بحسب ما أعلنته السلطات التايلاندية.

وذكر موقع "ثاي بي بي أس وورلد" الإخباري التايلاندي، أن القطار كان متجهًا من العاصمة بانكوك نحو شمال شرقي البلاد، قبل أن يخرج عن سكته نتيجة سقوط رافعة بناء عليه.

ونقل الموقع عن مسؤولين حكوميين أن الحادث أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 64 آخرين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وكانت صحف محلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بمصرع 27 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين في حصيلة أولية، قبل أن تعلن السلطات تحديث الأرقام.

وأعلنت الشرطة أن الرافعة كانت تعمل ضمن مشروع سكة حديد فائقة السرعة في محافظة ناخون راتشاسيما، الواقعة على بعد نحو 230 كيلومترًا شمال شرقي بانكوك، قبل أن تنهار وتسقط على إحدى عربات القطار.

من جانبه، قال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكارن، في تصريح صحفي، إن القطار كان يقل 195 شخصًا، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين.

بدوره، أشار رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول إلى أن مثل هذه الحوادث تقع "بشكل متكرر جدًا"، داعيًا إلى تعديل القوانين ذات الصلة لوضع شركات البناء التي تتسبب مرارًا في الحوادث على "القائمة السوداء".

وأفاد مراسل الأناضول بأن معظم المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة، فيما جرى إنشاء "مركز طوارئ" في موقع الحادث لتقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لركاب القطار.