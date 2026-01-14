أمريكا تسحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط

قال مسئول أمريكي - اشترط عدم نشر اسمه – لوكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة تسحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إطار إجراء احترازي مع تصاعد التوتر في المنطقة.

يأتي الإعلان بعدما قال مسئول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز» في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية من أنها ستضرب هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

وقبل قليل، أصدر مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر، بيانًا حول التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية الأمريكية.

وقال في بيانه: «بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة».

وأكد مكتب الإعلام الدولي أن «دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية».

ونوه أنه «في حال توافر أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة».

وفيما يلي أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط:

البحرين



مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يشمل نطاق مسئوليته الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

قطر



قاعدة العديد الجوية التي تبلغ مساحتها 24 هكتارا في الصحراء خارج العاصمة الدوحة، وهي المقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية في مساحة شاسعة من الأراضي الممتدة من مصر غربا إلى قازاخستان شرقا. وتضم أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط حوالي 10 آلاف جندي.

‬الكويت



تشمل عددا من المنشآت العسكرية مترامية الأطراف معسكر عريفجان، المقر المتقدم للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، وقاعدة علي السالم الجوية التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود العراقية والمعروفة باسم «الصخرة» بسبب بيئتها المعزولة والوعرة. تأسس معسكر بيورنج خلال حرب العراق عام 2003، وهو مركز انطلاق لوحدات الجيش الأمريكي التي تنتشر في العراق وسوريا، وفقا لموقع الجيش الأمريكي على الإنترنت.

الإمارات



تعتبر قاعدة الظفرة الجوية، الواقعة جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تتشاركها مع القوات الجوية الإماراتية، مركزا مهما للقوات الجوية الأمريكية التي دعمت المهام الرئيسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى عمليات نشر قوات الاستطلاع في جميع أنحاء المنطقة، وفقا للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية.

رغم أن ميناء جبل علي في دبي ليس قاعدة عسكرية رسمية، إلا أنه أكبر ميناء للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ويستضيف بانتظام حاملات طائرات أمريكية وغيرها من السفن.

العراق



تحتفظ الولايات المتحدة بوجودها في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية لدعم قوات الأمن العراقية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي، وفقا للبيت الأبيض.

استهدفت الضربات الصاروخية الإيرانية القاعدة في عام 2020، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة.

تقع قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، وهي بمثابة مركز للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تجري تدريبات ومناورات قتالية. وتدعم القاعدة الجهود العسكرية الأمريكية من خلال توفير موقع آمن للتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق اللوجستي في شمال العراق، وفقا لتقرير أصدرته مكتبة الكونجرس في 2024