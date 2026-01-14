الادعاء الإسباني يدرس مزاعم بالاعتداء الجنسي ضد المغني خوليو إجلسياس

يدرس ممثلو الادعاء الإسباني، مزاعم تفيد بأن المغني الشهير خوليو إجلسياس اعتدى جنسيا على موظفتين سابقتين في مقر إقامته بجمهورية الدومينيكان وجزر البهاما.

وقال مكتب الادعاء الإسباني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأربعاء، إن المزاعم على صلة بتقارير إعلامية صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تفيد بأن إجلسياس اعتدى جنسيا وبدنيا على امرأتين كانتا تعملان في مقار إقامته بمنطقة الكاريبي بين يناير وأكتوبر 2021.

ولم يتحدث إجلسياس علانية بعد عن المزاعم، كما لم يجب راسل إل كينج وهو محام متخصص في مجال الفن ومقره ميامي ويدرج إجلسياس ضمن موكليه على موقعه الإلكتروني، على طلب بالتعقيب من (أ ب).

وقال مكتب الادعاء الإسباني، الذي يتناول القضاياالتي ترفع أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، إنه تلقى اتهامات رسمية ضد إجلسياس من جانب طرف مجهول في الخامس من يناير.

وقال المكتب الإعلامي الخاص بالمحكمة، إن إجلسياس يمكن أن يمثل أمام المحكمة ومقرها مدريد ، والمختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها المواطنون الإسبان وهم في الخارج.

يعد إجلسياس "82 عاما"، أحد أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم بعدما باع أكثر من 300 مليون اسطوانة بأكثر من 12 لغة.

وبعدما كانت بدايته في إسبانيا، نال شهرة هائلة في الولايات المتحدة والعالم أجمع في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وهو والد نجم البوب إنريكي إجلسياس.