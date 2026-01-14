حملة دولية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى في سجون الاحتلال

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، انطلاق حملة دولية من العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في التقارير الحقوقية الدولية، التي توثق انتهاكات جسيمة يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بحسب وكالة صفا.

وأشار إلى أن الحملة ستدشّن أولى محطاتها العلنية مساء غد الخميس، الموافق، من خلال تحرّك إلكتروني عالمي متزامن على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم الحرية للأسرى ووسم #FreePalHostages.

وبيّن المكتب أن الحملة ستتضمن فعاليات ميدانية في عدد من العواصم والمدن حول العالم، تشمل تعليق الأشرطة الحمراء ورفع صور الأسرى في الساحات العامة، على أن تتصاعد هذه التحركات وصولًا إلى ذروتها في 31 يناير الجاري، في رسالة ضغط للمطالبة بإنهاء معاناة الأسرى.