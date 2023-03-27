زيلينسكي يلتقي بمبعوث اليونسيف لمناقشة تداعيات الحرب بالنسبة للأطفال في أوكرانيا

ناقش الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، ومبعوث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" الممثل أورلاندو بلوم، التداعيات الخطيرة للحرب على الملايين من الأطفال في البلاد.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للقائه مع بلوم اليوم الاثنين، وكتب "الحرب تدمر طفولة الأطفال الأوكرانيين". وأضاف أن الآلاف من المدارس تضررت أو تدمرت.

وقال زيلينسكي: "يضطر نحو 2.7 مليون طفل أوكراني في سن المدرسة للدراسة عن بعد أو بصورة هجينة". وأضاف أن الفتيات والصبية يواجهون خطر الاصابة بالاكتئاب والقلق ومشاكل عقلية أخرى.

وقال بلوم، الذي يشغل منصب مبعوث اليونسيف للمشاريع الإنسانية منذ عام 2009، خلال اللقاء إنه زار أسرة لديها خمسة أطفال بيولوجيين، وأربعة أطفال بالتبني من ضحايا الحرب.

وأضاف بلوم، الذي يشتهر بدوره في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، أن اليونسيف تدعم أولياء الأمورالذين يواجهون مثل هذه الحالات بحيث يمكن لكل طفل أوكراني أن يكون جزءا من أسرة دافئة ومتفانية". وقال: "يجب أن يستعيد الأطفال في أوكرانيا طفولتهم".

كما تحدث بلوم عن مصير "الأطفال المفقودين" الذين يجب معرفة مكان تواجدهم. ووصف بلوم (46 عاما) الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بدون ذكر اسمه بأنه "مجرم حرب".