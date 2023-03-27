زعيم المعارضة الألمانية يطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق ألماني- إيراني

طالب فريدريش ميرتس زعيم التحالف المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، القيادة الإيرانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد.

وفي أعقاب محادثات مع غزالة ابنة شارمهد، قال ميرتس موجها حديثه إلى القيادة في طهران اليوم الإثنين: "اسحبوا الحكم الصادر بحق السيد شارمهد واسمحوا له بالمغادرة".

وحذر ميرتس، من أنه إذا استمر هذا الوضع طويلا، فإنه سيعمل على أن تكون هناك "ردود فعل مشددة وعقوبات أيضا".

وكان ميرتس أعلن في يناير الماضي أنه سيتولى الرعاية السياسية لشارمهد.

وأضاف ميرتس اليوم: "أرى أيضا أنه لا ينبغي على قطاع الأعمال الألماني أن يقف موقف المتفرج من هذه الممارسة لأجل غير مسمى"، مشيرا إلى أن شارمهد كان يعمل لدى سيمنس "ومثل هذه الشركة ملزمة باتخاذ إجراءات عقابية ردا على مثل هذا الظلم".

في الوقت نفسه، أعرب ميرتس عن أمله ألا تكون هناك حاجة لأن يصل الأمر إلى هذا الحد.

من جانبها، انتقدت غزالة شارمهد عدم وجود دعم من الجانب الرسمي الألماني بعد خطف والدها وترحيله إلى إيران.

وقالت: "لم يكن هناك رد فعل، لم يكن هناك شيء، أود القيام بشيء بحيث يمكن لوالدي أن يعود إليَّ وأن يتم الإفراج عنه".

وكانت محكمة ثورة في إيران أصدرت حكما بالإعدام على شارمهد، 67 عاما، لإدانته بتهم من بينها المسؤولية عن هجوم إرهابي.

وعلى إثر ذلك قامت الحكومة الألمانية بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين.

كما استدعت وزيرة الخارجية انالينا بيبروك القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في برلين إلى الخارجية الألمانية.

وذكرت تقارير أن الاستخبارات الإيرانية كانت ألقت القبض على الناشط شارمهد في صيف 2020 ونقلته إلى إيران، وتم إيداعه السجن منذ ذلك التاريخ.

وكان شارمهد قدم وهو طفل إلى ألمانيا برفقة والديه وحصل على الجنسية الألمانية.

ولهذا السبب، قال ميرتس إن شارمهد ألماني وليس إيراني-ألماني.

غير أن شارمهد من مواليد طهران، وبالتالي فإنه يحمل الجنسية الإيرانية تلقائيا، وبحسب القانون الإيراني لا يمكن إلغاء هذه الجنسية.