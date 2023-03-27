رئيس أوزبكستان يؤكد الحرص على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضياييف، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية كل بالخير والبركات، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكي الصديق.

من جهته، أعرب الرئيس الأوزبكي عن امتنانه للتهنئة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً دوام الاستقرار والازدهار.

وأكد الحرص على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الصديقين.