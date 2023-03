أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في العاصمة كابل.

وأفادت وسائل إعلامية أفغانية، بأن الانفجار وقع أمام مبنى وزارة الخارجية، وسط العاصمة كابل.

وقال مركز emergency NGO، إنه استقبل قتيلين و12 مصابا جراء الانفجار، بينهم طفل.

وانتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق اللحظات للهجوم الانتحاري.

