رئيس الوزراء الباكستاني يزور السفارة الصينية للتعزية بمقتل خمسة صينيين فى هجوم إرهابى

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زار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء السفارة الصينية في إسلام آباد لتقديم التعازي في مقتل خمسة مواطنين صينيين في هجوم إرهابي في منطقة بيشام الباكستانية ، وأكد إجراء تحقيق سريع ورفيع المستوى في الحادث.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني أبدى للسفير الصيني لدى باكستان جيانج تسي دونج عن تعاطفه مع أسر الضحايا الصينيين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وأكد للجانب الصيني أن الحكومة ستجري تحقيقا سريعا ورفيع المستوى في الهجوم وستتولي مسئولية الوصول للجناة والميسرين لهذا الهجوم.

كما بعث رئيس الوزراء برسالة تعزية إلى الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة.

وأكد مجددا عزم البلاد على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل.

وشكر السفير الصيني رئيس الوزراء على زيارته للسفارة وإبداء الاهتمام الشخصي بالتحقيق في الحادث. كما أعرب عن تقديره لتصميم رئيس الوزراء على الحفاظ على العلاقات الودية بين باكستان والصين.