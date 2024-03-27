 ماليزيا تدرس توسيع مشروع السكك الحديدية بالقرب من حدودها مع تايلاند - بوابة الشروق
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ماليزيا تدرس توسيع مشروع السكك الحديدية بالقرب من حدودها مع تايلاند

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 10:54 ص

تدرس ماليزيا توسيع مشروع السكك الحديدية الحالي، بقيمة 50 مليار رينجيت (10.6 مليار دولار)، بالقرب من حدودها مع تايلاند، حيث تسعى إلى تقليص المنافسة الاقتصادية مع جارتها في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير النقل، انتوني لوك، إن الحكومة "منفتحة" على ربط خط سكك حديد الساحل الشرقي لماليزيا بالبنية التحتية للسكك الحديدية الحالية أو المخطط لها في تايلاند، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعتزم تايلاند بناء مينائين لتجاوز طريق الشحن الأكثر ربحية في ماليزيا.

وقال لوك للبرلمان الماليزي اليوم الأربعاء، إن "العلاقة بين ماليزيا وتايلاند ليست مباراة صفرية المكسب".

وأضاف أن الدولتين تواجهان "تحديات اقتصادية سياسية، يمكن التعامل معها معا وأن أحد مجالات التعاون هو الربط عبر الحدود".

ومن المتوقع أن يتم استكمال مشروع السكك الحديدية، الذي سيربط السواحل الغربية والشرقية من ماليزيا، بحلول عام 2027 .


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