متولي وأحمد عبد القادر أبرز العائدين لقائمة الأهلي أمام سيمبا

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سافرت بعثة فريق الأهلي إلى تنزانيا فجر اليوم الأربعاء لأداء مباراة سيمبا، التي ستقام مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الثنائي محمود متولي وأحمد عبد القادر للقائمة بعد غياب طويل لتعويض الغيابات في صفوف الفريق.

وسافر الأهلي إلى تنزانيا بقائمة تضم 22 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع.. محمود متولي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، كريم الدبيس، خالد عبد القادر.

خط الوسط.. أفشة، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، وأكرم توفيق.

خط الهجوم.. حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد، أحمد عبد القادر، كهربا، أنتوني موديست، ورضا سليم.

في المقابل يغيب كل من محمد الشناوي، إمام عاشور، آليو ديانج، ياسر إبراهيم، كريم نيدفيد والفلسطيني سام أبو علي لأسباب مختلفة.

وبقى في مصر أيضا الثنائي عمر كمال عبد الواحد وحارس المرمى محمود الزنفلي لعدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

ولم يظهر أيضا اللاعب كريم فؤاد في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويترأس البعثة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.