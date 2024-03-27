تراجع أسعار النفط مع ارتفاع مخزون الخام في أمريكا

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير يشير إلى ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 86 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين سجل معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بحسب مصادر مطلعة على البيانات.

كما أعلن المعهد ارتفاع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.4 مليون برميل، رغم تراجع مخزونات البنزين بشكل عام.

وفي حال تأكيد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية تقديرات معهد البترول بشأن زيادة المخزون في وقت لاحق من اليوم، سيسجل المخزون أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023.

في الوقت نفسه سيستمر تراجع مخزون البنزين للأسبوع الثامن على التوالي وهي أطول تراجع متصلة له منذ حوالي عام.

ويأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بعد أن كسرت النطاق الضيق الذي كانت تتحرك فيه في أول شهرين من العام.

في الوقت نفسه فإن حالة الغموض الجيوسياسي في ظل هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في روسيا وتمديد تخفيضات إنتاج دول تجمع أوبك بلس ساهمت في ارتفاع الأسعار، على الرغم من الغموض الذي يحيط بآفاق نمو اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، وارتفاع الإنتاج في الدول غير الأعضاء في تجمع أوبك بلس.

وبحلول الساعة الواحدة و35 دقيقة ظهرا بتوقيت لندن تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.4% إلى 85.94 دولارا للبرميل تسليم مايو الماضي.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 0.8% إلى 81.32 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل.