الرئيس الصيني: ليس هناك قوى يمكنها أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، برئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في بكين اليوم الأربعاء، وأخبره بأنه ليس هناك قوى يمكنها أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شي القول، إن إقامة حواجز فى مجال التكنولوجيا وقطع سلاسل الصناعة والتوريد، "لن يؤدي إلا إلى الانقسام والمواجهة".

وأكد شي أن الصين ترحب باستثمار الشركات الهولندية في البلاد، وعلى استعداد لاستيراد المزيد من المنتجات من هولندا.

وأوضح أن الصين وهولندا تحتاجان إلى استكشاف التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الفضي.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الفضي هو الاقتصاد الذي يستهدف شريحة كبار السن من بعد الخمسين والمتقاعدين فما فوقهم، ويشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تهدف إلى استخدام الإمكانات الشرائية للمسنين وكبار السن وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية.