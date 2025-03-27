وزير الدفاع الألماني: لا مؤشرات على تغيير في نهج بوتين ودعم أوكرانيا لا غنى عنه

أعرب بوريس بيستوريوس وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال في ألمانيا، عن اعتقاده بعدم وجود أي مؤشرات تدل على تغيير في نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال مؤتمر "أوروبا 2025"، الذي نظمته صحف "تسايت" و"هاندلسبلات" و"تاجس شبيجل" و"فيرتشافتس فوخه" الألمانية، قال بيستوريوس في برلين، اليوم الخميس، إن الدعم المشترك من الأوروبيين لأوكرانيا يظل لهذا السبب أمرًا لا غنى عنه.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لا يزال بوتين لا يُظهر أي اهتمام حقيقي بوقف إطلاق النار أو حتى بالسلام"، مشيرًا إلى أن السلام العادل والدائم يتطلب الحفاظ على استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد بيستوريوس، ضرورة أن يحرز الأوروبيون تقدمًا أسرع في المجال العسكري، مضيفًا أنه يتفهم تساؤلات البعض حول عدد نداءات التنبيه التي لا تزال ضرورية لإيقاظهم.

وأوضح أن الشركاء الأوروبيين لا يزالون يعانون من الضعف العسكري وهياكل التقاعس والتردد، ويعتمدون على الولايات المتحدة.

وأكد بيستوريوس: "لا يجب علينا نحن الأوروبيين أن نقتصر على مجرد إعادة التفكير، بل يجب أن نتحرك.. علينا أن نقف على أقدامنا"، موضحا أن هذا يتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.

وقال إن هذا ما بدأت ألمانيا بالفعل في تنفيذه، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال شراء المعدات العسكرية.

وختم بيستوريوس، حديثه بالقول: "في هذه المرحلة الحرجة، لا يجب تقييد قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا بالقيود المالية أو بسقوف الميزانية.. فالمهم أن نجعل الأولوية للحماية والأمن".