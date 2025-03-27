11 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

لليوم العاشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، بارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر يوم الخميس إلى 11 شهيدًا، وذلك بعد ارتقاء مواطنين اثنين متأثرين بجراحهما.

وفجر 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس الجاري 830 فلسطينيًا وأصيب 1787 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.