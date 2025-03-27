 7 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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7 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا

وكالات
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 12:06 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 12:06 م

استشهد 7 فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة فدعوس ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء، منذ فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 22 شهيدا بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وتشهد مناطق غرب مدينة رفح، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، قصفا مدفعيا متواصلا.

وارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 50,183، والإصابات إلى 113,828.

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