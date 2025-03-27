مبعوث ترامب: المظاهرات ضد حماس مشجعة وحان وقت رحيلها

قال آدم بولر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون الرهائن، إن انضمام سوريا ولبنان إلى الاتفاقيات مع إسرائيل «أمر ممكن عندما تسمح الظروف بذلك».

وشدد في تصريحات خاصة لـ«العربية الحدث» مساء الخميس، المبعوث الأمريكي على استعداده الشخصي «للقاء أي جهة مجددًا لإطلاق سراح أي رهينة أمريكي»، في إشارة إلى لقاء حركة حماس، مضيفا أن «الدول العربية تلعب دورا كبيرا».

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في قطاع غزة، اعتبر أن المظاهرات التي خرجت ضد حركة حماس «مشجعة»، مضيفا أنه «حان وقت رحيلها».

كما وجه بولر، رسالة إلى إيران قائلا إن «وقتها ينفد».

ووصل وفد أمني مصري، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف استكمال المباحثات الجارية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، وتحديدا ملفي إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وذكرت القاهرة الإخبارية، أن زيارة الوفد الأمني المصري للدوحة، تأتي في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، وبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمهيدًا للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.