أمريكا تبلغ العراق بوجود ناقلات إيرانية تهرب النفط بأوراق عراقية

كشف رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، عن قيام الإدارة الأمريكية بإبلاغ السلطات العراقية بوجود ناقلات إيرانية تهرب النفط بأوراق عراقية.

وقال الحلبوسي، إن واشنطن أرسلت مستندات تثبت تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية، مشيرا إلى واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بلهجة شديدة بأنها ستفرض عقوبات على شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في حال استمرار تهريب النفط الإيراني، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

كما أضاف الحبلوسي، أن الحكومة العراقية قررت مقايضة الغاز الإيراني المورد للعراق بالنفط من خلال شركة "سومو" وذلك بسبب العقوبات المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن بواخر إيرانية صغيرة في المياه الإقليمية تقوم بمزج النفط العراقي بالنفط الإيراني وإخراجه بمستندات عراقية.

وكان وزير النفط العراقي عبد الغني حيان، قد كشف في وقت سابق، عن تلقي العراق رسائل من واشنطن حول ضبط البحرية الأمريكية ناقلات نفط إيرانية في الخليج تعمل بوثائق عراقية، مؤكداً أن بغداد أبلغت البيت الأبيض بأن هذه وثائق مزيفة.

وصعدت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءاتها ضد صادرات النفط الإيراني، معلنة عن فرض عقوبات على شركة تكرير صينية ومديرها التنفيذي بعد شرائها نفطاً إيرانياً بقيمة 500 مليون دولار، بعضها من مصادر مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضاً 19 كياناً وناقلات نفط مسئولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه إيران.