-لازاريني يدق ناقوس الخطر: الإنسانية في أحلك ساعاتها.. غزة لم تتلق أي مساعدات منذ 3 أسابيع

دق فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وقال «لازاريني»، في منشور عبر منصة «إكس» «تويتر سابقا»: «الإنسانية في أحلك ساعاتها.. لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع».

وأوضح أن هذه هي «أطول فترة تظل فيها غزة بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب»، مقارنا الوضع الحالي بفترة وقف إطلاق النار السابقة التي شهدت دخول ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا، متابعا: «أما الآن فلا شيء».

واستعرض المفوض العام، العواقب الوخيمة للوضع الإنساني، قائلا: «الآباء لا يستطيعون إيجاد الطعام لأطفالهم.. المرضى ليس لديهم دواء.. الأسعار ترتفع.. يتزايد الجوع في حين يلوح خطر انتشار الأمراض في الأفق».

واستنكر استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «في هذه الأثناء، يتواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.. شهد الأسبوع الماضي أكثر الأيام دموية منذ بداية الحرب قبل عام ونصف، حيث قُتل أكثر من 500 شخص، بما في ذلك النساء والأطفال».

كما أعلن عن مقتل ثمانية من موظفي الأونروا خلال الأسبوع الماضي وحده، مضيفا: «أُجبر أكثر من 140 ألف شخص على الفرار؛ بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية، وأن الناس يواصلون البحث عن الأمان».

فيما طالب لازاريني بمجموعة مطالب عاجلة، مشددًا أنه «يجب رفع الحصار وإعادة فتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية بشكل منتظم، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف القصف وتجديد وقف إطلاق النار».