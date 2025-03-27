يُسدل الستار اليوم على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك بعد عرض الجزء الثاني من حلقة المخرج مجدي الهواري، وفقًا لما أعلنه القائمون على البرنامج.

تصريحات مثيرة للجدل

شهدت حلقة أمس تصريحات مثيرة من مجدي الهواري، خاصة فيما يتعلق بطلاقه من الفنانة غادة عادل، حيث أكد أن الانفصال تم بهدوء، مؤكدًا أن "ليس كل الطلاقات تُرافقها مشكلات كبيرة".

كما هاجم المخرج عمرو سلامة بعد تصريحاته حول إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف، مستنكرًا: "مين عمرو سلامة بس؟ بيحكم بأمارة إيه!"، معتبرًا أن اعتذاره عن تلك التصريحات كان قرارًا ذكيًا. وأضاف: "إسماعيل ياسين أسطورة لا تقبل المساس".

علاقة خاصة بأعمال إسماعيل ياسين

وكشف الهواري عن ارتباطه الشخصي بأعمال إسماعيل ياسين، قائلاً: "حتى الآن، أحيانًا أشغل فيلم لإسماعيل ياسين وأنام عليه، تربيت على كده. لا يمكن أن أقول إنني قديم فقط لأنني أشاهد أفلام الأبيض والأسود، الشخص الذي بلا ماضٍ هو فاقد الأهلية، فما بالك إن كان يعمل في المجال نفسه!".

بهذه الحلقة، ينتهي برنامج "حبر سري" بعد مواسم حافلة باللقاءات والتصريحات الجريئة التي صنعت جدلًا واسعًا في الساحة الفنية والإعلامية.