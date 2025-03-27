سجلت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، خسارة قدرها 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) العام الماضي، في إطار سعيها للتعامل مع شكاوى واسعة النطاق بشأن تأخر القطارات، وإطلاق خطة رئيسية لتطوير الشبكة.

ورغم أن الخسارة جاءت أقل بمليار يورو عما تم تسجيله في عام 2023، قال ريتشارد لوتس رئيس "دويتشه بان"، إن الشركة تواجه أسوأ أزمة تتعرض لها منذ ثلاثة عقود.

وبلغت الخسارة التشغيلية للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب نحو 333 مليون يورو، أي أقل بنحو 1.8 مليار يورو عن العام السابق.

ويعود التحسن في النتيجة مقارنة مع عام 2023 بشكل رئيسي، إلى التعويضات التي دفعتها الحكومة الاتحادية عن ارتفاع تكاليف أعمال الصيانة، والتي كانت "دويتشه بان" دفعتها مقدما في عام 2023.

وقال لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "دويتشه بان تواجه أكبر أزماتها منذ إصلاح السكك الحديدية" في عام 1994.

وأدى الإصلاح، الذي جرى قبل ثلاثة عقود، إلى إنشاء الشركة المملوكةللحكومة الاتحادية بشكلها الحالي.

وأضاف: "في المجالات الرئيسية، ما زلنا بعيدين تماما عما خططنا له وما يتوقعه عملاؤنا منا".

وتقوم "دويتشه بان" بتنفيذ برنامج إصلاحات شامل يركز على العمليات والبنية التحتية والشؤون المالية.

كما بدأت الشركة سلسلة من شطب الوظائف، لا سيما في مجال الإدارة.

ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2027، أن يقل عدد العاملين في "دويتشه بان" بواقع 10 آلاف شخص بالمقارنة مع عام 2024.

وتهدف "دويتشه بان"، إلى تحقيق أرباح تشغيلية من جديد هذا العام.