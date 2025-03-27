الجيش الإيراني: استمرار المقاومة والتضامن العالمي هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

قال الجيش الإيراني إن «الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تغيير الوضع الراهن من خلال استمرار المقاومة والتضامن العالمي لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي».

جاء ذلك في بيان بمناسبة «يوم القدس العالمي»، أكدت فيه القوات المسلحة الإيرانية أن «استمرار الظلم والعنف والإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والاعتداء على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومواقع الأمم المتحدة، في ظل الصمت المخزي للدول التي تدعي حقوق الإنسان، يُظهر بأن الكيان الصهيوني الغاصب لا يلتزم بأي من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية».

وأضاف البيان: «اليوم وفي عشية اليوم القدس، يمر فيه الشعب الفلسطيني المقتدر والمظلوم بأوقات عصيبة في ظل ظلم وبلطجة الكيان الصهيوني الوحشي والقاتل؛ حيث ارتقى عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين الأطفال والنساء والمدنيين في هذا القطاع».

واستطرد: «على جميع الشعوب وأحرار العالم أن يكونوا صوت الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن ينتفضوا لدعم هذا الشعب المظلوم وأن يسعوا لتحرير القدس الشريف».

وفجر 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس الجاري 830 فلسطينيًا وأصيب 1787 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.