قصف مدفعي وجوي إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

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كثف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، قصفه الجوي والمدفعي وعمليات نسف منازل في أرجاء قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 16 شهرا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عمليات القصف اسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعضهم كانوا يحتمون داخل خيام النزوح- حسب وكالة الاناضول.

واستشهد 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة "الغرباوي" في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني آخر وإصابة أفراد عائلته إثر قصف خيمة تؤويهم في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط جامعة القدس المفتوحة غربي مدينة غزة.

وأعلنت حركة حماس صباح اليوم استشهاد المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في جباليا البلد، شمالي القطاع.

في سياق متصل، كثفت الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق النيران تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، ليل الأربعاء، كما شهدت الأحياء الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات (وسط) قصفا مدفعيا.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل حتى صباح الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى، بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على غزة، وأصدرت "أوامر الإخلاء".