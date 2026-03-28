الأمم المتحدة: من المبكر تقييم نتائج الوساطة بشأن الحرب في إيران

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقييم نتائج الجهود الدبلوماسية الجارية لا يزال مبكرًا في هذه المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن الأمم المتحدة تواصل حث جميع الأطراف على الانخراط في مباحثات جادة تهدف إلى احتواء التصعيد والحد من تداعياته.

وأوضح أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أجرى اتصالات موسعة مع عدد من المسئولين الدوليين، من بينهم وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الباكستاني، ضمن تحركات تستهدف دفع مسار الوساطة وتعزيز فرص الوصول إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية.

وأكد أن هذه الاتصالات لا تقتصر على طرف بعينه، بل تشمل مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة منفتحة على التواصل مع أي دولة قادرة على لعب دور محوري في دعم جهود التهدئة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي في الوقت الراهن يتمثل في توسيع دائرة الاتصالات الدبلوماسية وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق مفاوضات حقيقية، بما يسهم في احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها في المرحلة المقبلة.