ترامب ينتقد ألمانيا لعدم المشاركة في تأمين مضيق هرمز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا لعدم مساهمتها في جهود تأمين مضيق هرمز، قائلا إنه وجد تصرف المسؤولين الألمان "غير مناسب" بعد أن صرحوا بأن الصراع "ليس حربنا".

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الخميس، لم يذكر ترامب أحدا بشكل مباشر، لكنه نسب هذه التصريحات إلى "قائد ألمانيا".

وأدلى عدد من كبار المسؤولين الألمان بتصريحات مشابهة خلال الأيام الأخيرة. فقد قال المستشار فريدريش ميرتس خلال زيارة للنرويج إن ألمانيا ليست طرفا في الحرب، ولا ترغب في تغيير ذلك. كما صرح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ونائب المستشار لارس كلينجبايل: "ليست حربنا".

وأضاف ترامب أنه رد على هذا الموقف بالقول: "حسنا، أوكرانيا ليست حربنا".

وطلب الرئيس الأمريكي من حلفاء الناتو المساعدة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تعطلت حركة الشحن فيه عمليا بسبب الحرب مع إيران. ويعد هذا المضيق ممرا حيويا لتجارة النفط العالمية. وبعد أن لم يستجب الحلفاء لطلبه، وجه ترامب انتقادات متكررة لهم بلهجة قوية.