الأهلي يستعين بجماهيره في مرحلة حسم الدوري

بدأت إدارة النادي الأهلي في البحث عن حلول لزيادة عدد الحضور الجماهير في مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، مرحلة التتويج باللقب، من أجل تحفيز اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

ويدرس ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، والمسؤول عن قطاع كرة القدم مع سيد عبد الحفيظ، بعدما توليا المسؤولية بشكل مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي، توفير حلول لزيادة الحضور الجماهيري.

وتتجه إدارة النادي الأهلي لتخفيض قيمة التذاكر في مباريات مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز، على غرار أندية أخرى، وذلك من أجل تشجيع الجماهير على الحضور.

ويخوض الأهلي 6 مباريات حاسمة في مصير الدوري المصري الممتاز، آخر البطولات التي ينافس عليها الفريق في الموسم الحالي، بعد خسارة بطولات دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر وكأس رابطة الأندية.

مواعيد مباريات الأهلي في الدور الثاني ومرحلة التتويج بالدوري

الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي.

السبت 11 أبريل - الأهلي × سموحة.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي.

الجمعة 1 مايو - الزمالك × الأهلي.

الثلاثاء 5 مايو - الأهلي × إنبي.

الجمعة 15 مايو - المصري × الأهلي.

ويقام الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بنظام مجموعتين، تضم الأولى الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى السابع، والتي تتنافس على حسم لقب الدوري الممتاز، إلى جانب بطاقات التأهل للبطولات الأفريقية.