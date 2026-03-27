مبعوث ترامب: لا خيار أمام إيران سوى التوصل إلى صفقة

أكد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عرض خطة لوقف إطلاق النار على إيران مكونة من 15 نقطة، وأن هناك" مؤشرات قوية"على إمكانية إقناع إيران بأنه لا خيار آخر أمامها سوى التوصل إلى صفقة.

وقال ويتكوف للصحفيين في واشنطن: "لدينا مؤشرات قوية أن هذه احتمالية، وإذا تم ابرام اتفاق سيكون هذا عظيما بالنسبة لدولة إيران، والمنطقة بأسرها، والعالم أجمع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران قد أرسلت بالفعل مطالب مضادة.

وجدد ترامب أثناء اجتماعات لمجلس الوزراء في البيت الأبيض التهديدات ضد إيران ولم يستبعد السيطرة على النفط الإيراني. وأضاف: "إنه خيار".

وما زال مسار الحرب غير واضح إلى حد كبير ، وتتراوح السيناريوهات من وقف سريع لإطلاق النار إلى إرسال قوات برية.