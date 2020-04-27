سهير رمزي عن انفصالها من فاروق الفيشاوي لـ«شيخ الحارة والجريئة»: «كان صعب أكمل»

علقت الفنانة سهير رمزي عند سؤالها عن سر انفصالها من الفنان فاروق الفيشاوي، قائلة: «الإدمان والخيانة ليسا السبب».

وأضافت «رمزي» أثناء استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأحد، «كان من الصعب أكمل، لأن فيه حاجات في الحياة الواحد مابيعرفش يعيش معاها بعد الحب والجواز».

وعند سؤالها عما إذا كانت تمت خيانتها من قبل أحد أزواجها من قبل، علقت: «زي الستات كلهم أكيد اتخانت بس ماكنتش أعرف»، مضيفة: «كان نفسي أمسك على حد من أزواجي حاجة زي كدة، عشان يبقى عندي عذر».

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج «شيخ الحارة» الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة «بسمة وهبة» عبر فضائية «القاهرة والناس».