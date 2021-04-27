ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة خلال 4 أيام بالقليوبية



بحث وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، بمقر الوزارة، تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن خاصة التباعد وأعداد المترددين.



وشدد شعراوي، خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، على ضرورة التنبيه على قيادات الإدارة المحلية من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بعدم التقاعس أو التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين.



واستعرض المحافظ نتائج الحملات التي تم القيام بها لمتابعة تطبيق الإجراءات، مشيرًا إلى أنه تم خلال 4 أيام وضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة لعدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى غلق 51 مقهى.



واستعرض الوزير المشروعات المقترحة في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، علاوة على الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية لعام 2020-2021، مؤكدا أهمية المتابع المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أي معوقات خاصة بالتنفيذ بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين.



كما استعرض الوزير والمحافظ، جهود المحافظة في تحسين مستوى خدمة النظافة ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بما يحقق رضا المواطنين ويساعد في الحفاظ على صحتهم، حيث تم مناقشة موقف قطع الأراضي اللازمة لإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومحطات وسيطة وخلايا الدفن الصحي الآمن للمخلفات.



وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة الجاري تنفيذها في إطار برنامج تطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ المبادرة في 36 قرية رئيسية بمركز شبين القناطر.



وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.



من جانبه، قال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، إنه يجري تنفيذ 9 مشروعات لإنشاء المجمعات الخدمية الحكومية، حيث تم توفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المجمع الحكومي، علاوة على توفير 27 قطعة أرض أخرى لمحطات الرفع والمعالجة لمشروعات الصرف الصحي.



وتابع الهجان أن المحافظة نجحت في رصد المباني الخدمية بالقرى المستهدفة والتي تبلغ 161 بالقرى الأم و211 مبنى بالقرى التوابع، مشيرًا إلى دخول عدد من المشروعات المخططة حيز التنفيذ منها 16 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، وجاري التجهيز لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى بدء تنفيذ 12 مشروعا في قطاع التعليم و 3 مشروعات في قطاع الغاز الطبيعي.