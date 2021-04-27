تم إعطاء ما إجماليه 4ر16 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ309 آلاف و886 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما واحدا وستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل 18 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 33ر2 مليون إصابة، والوفيات 215 ألفا و113 شخصا.

ومر عام و8 أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.