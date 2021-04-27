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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشعب السوري يتلقى 3 طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري
دمشق - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:21 م

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، إن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، بتلقي ثلاثة طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 32.

وأضاف -في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية- أن المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية هم: جهاد صالح الشخير وأنيسة بشير حموش وسمير أحمد معلا.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الإثنين 19 أبريل الجاري، ويستمر تقديم طلبات الترشح حتى يوم غد الأربعاء.


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