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النواب السوري: 41 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

دمشق - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:10 م

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ اليوم الثلاثاء، أن المجلس تلقى 12 طلبا جديدا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، ليصل عدد الطلبات المقدمة إلى 41 طلبا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المحكمة الدستورية العليا أبلغت المجلس صباح اليوم، بتقديم كل من جهاد صالح الشخير وأنيسة بشير حموش وسمير أحمد معلا وحسين محمد جاسم ومحمد سري محمد نبيل قنوت وفاطمة عكلة البركو وأمل محمد بشير قدور وأنور سجيع حسن وعدنان أنور شجاع وشايش حسين الخليف وتحسين فوزي المحمد وجلال عبد الكريم إبراهيم طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ قد أعلن -في وقت سابق- فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السوري اعتبارا من الاثنين الموافق 19 أبريل، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي يوم.

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