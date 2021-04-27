وزير الخارجية الألماني يعلن عن برنامج للتعاون مع إفريقيا بشأن المتاحف

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن برنامج للتعليم والتبادل لتعزيز التعاون بين القوى الناشئة في المتاحف الألمانية والأفريقية.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "نقدم تعاونا جديدا متعدد الأطراف من خلال برنامج معمل المتاحف"، لافتا إلى أن مجالات السياسة والثقافة والمجتمع المدني ستتعاون مع بعضها البعض من أجل التحضير لتدريب مشترك وتعلم مشترك في قطاع المتاحف.

وأضاف ماس أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز معالجة تاريخ الاستعمار الألماني.

ويختص البرنامج بالقوى الناشئة في متاحف ألمانيا ومتاحف أكثر من عشر دول إفريقية، وسيبدأ البرنامج في مايو المقبل بمشاركة 25 شخصا، على أن يشمل اعتبارا من العام المقبل ما يتراوح بين 50 إلى 60 مشاركا في كل دورة سنوية، ويهدف البرنامج إلى التركيز على التعلم المتبادل بين أفريقيا وأوروبا.

ويقوم على البرنامج كل من الهيئة الألمانية الأكاديمية للتبادل ومتحف التاريخ الطبيعي في برلين وكلية الهندسة والاقتصاد في برلين بالتعاون مع الشبكة الإفريقية للمستشارين.