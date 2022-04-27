الأهلي يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش الفوز على الجزيرة بنتيجة 85–65، في إطار ثالث لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى: 18–16 للجزيرة

الفترة الثانية: 37–30 للجزيرة

الفترة الثالثة: 55–45 للأهلي

الفترة الرابعة: 85–65 للأهلي

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 80–61، وفي المباراة الثانية تفوق بنتيجة 76–62، قبل أن يواصل تفوقه في المباراة الثالثة بنتيجة 85–65 ؛ ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور النهائي الذي سيقام بنظام البيست أوف فايف، أي أن الفريق الفائز في 3 مباريات يتوج بلقب دوري السوبر لرجال كرة السلة.

ومن المقرر أن يصطدم الأهلي في الدور النهائي بفريق الاتحاد السكندري الذي صعد على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 3–0.