أستراليا تزود أوكرانيا بمدافع هاوتزر وذخيرة

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ووزير الدفاع بيتر داتون، في بيان أذاعته وكالة أسوشيتد برس الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن أستراليا ستقدم دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا في شكل مدافع هاوتزر وذخيرة.

وستشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي تبلغ قيمتها 7ر26 مليون دولار أسترالي (1ر19 مليون دولار أمريكي) تزويد أوكرانيا بست مدافع هاوتزر خفيفة الوزن من طراز "إم 777" مع الذخيرة الخاصة بها.

وبهذا الدعم يصل إجمالي مساهمة أستراليا في المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن إلى 225 مليون دولار، إضافة إلى 65 مليون دولار أخرى في شكل مساعدات إنسانية.

وقال موريسون وداتون، إن المعدات تمنح مزيدا من الدعم لأوكرانيا لمكافحة "غزو روسي وحشي وغير قانوني وبلا هوادة" لأوكرانيا المجاورة.