الأهلي يهزم سبورتنج بثاني مباريات الدورة المجمعة بسوبر المحترفين لليد

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني دانيال جوردو الفوز على سبورتنج بنتيجة 29–20 ، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على سبورتنج بنتيجة 17–10، قبل أن يوسع فارق الأهداف في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 29–20.

وفاز الأهلي في أولى مبارياته أمام هيليوبوليس أمس بنتيجة 36-23.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة القادمة المقرر إقامتها غدًا في الحادية عشر مساءًا مع الزمالك، فيما يواجه سبورتنج نظيره هيليوبوليس في التاسعة مساءًا على صالة الدكتور حسن مصطفي.

ويتنافس 4 فرق على لقب كأس السوبر المصري لكرة اليد وهم: الأهلي والزمالك وسبورتنج وهليوبوليس.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري لكرة اليد بنظام الدوري من دور واحد، أي أن الفريق الذي سينجح في جمع أكبر عدد من النقاط سيتوج باللقب.